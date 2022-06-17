Выпускники акселератора Sber500 привлекли 2,55 млрд рублей с 2019 года

«Сбер» оценил инвестиционную привлекательность стартапов-выпускников своего акселератора Sber500. с 2019 года 80 проектов заключили 56 публичных сделок и привлекли 2,5 млрд рублей. Больший интерес инвесторов привлекли стартапы, работающие в eCommerce.
Стоимость доли «Сбера» в портфельных стартапах, получивших сторонние
инвестиции c начала 2021 года, увеличилась в 2,5 раза, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Самыми затратным для инвесторов стали проекты в области анализа данных – эти стартапы получили 65% от общей суммы привлеченных выпускниками Sber500 средств. Наибольший интерес со стороны инвесторов вызвали решения в eCommerce – на этот сегмент пришлось 20% сделок.
«Годовой объём выручки финалистов увеличился в среднем в 10 раз по сравнению с периодом до участия в программе», – отметили в пресс-службе Сбербанка.
20% сделок стартапы заключили с бизнес-ангелами, 30% – с венчурными фондами. Более половины всех сделок (55%) стартапы заключили со «Сбером» и другими корпорациями. С ними же стартапы подписали свыше 2 тысяч коммерческих контрактов.
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