Сбербанк открыл прием заявок на новую волну акселератора Sber500. К участию приглашаются технологические стартапы по 20 направлениям деятельности.
На сайте акселератора Сбербанка для технологических стартапов открылся прием заявок на участие в новом потоке программы. Регистрация продлится до 14 февраля 2023 года, а сама акселерационная программа займет 6 недель.
В программе ждут стартапы, имеющие решения по 20 направлениям деятельности: реклама и маркетинг, геотаргетинг и картография, логистика, компьютерное зрение, телемедицина, сервисы для web 3.0, кибербезопасность и другие.
«Сейчас российские корпорации и инвесторы больше, чем когда-либо, заинтересованы в технологических решениях», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Участвовать в акселераторе могут стартапы со всего мира. Проект должен иметь работающую версия продукта (MVP), команду и первые продажи.
По итогам демо-дня, который пройдет весной 2023 года, лучшие стартапы получат инвестиции и возможность запустить пилот в Сбербанке и корпорациях-партнерах.
Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
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