Сбербанк открыл прием заявок на новую волну акселератора Sber500. К участию приглашаются технологические стартапы по 20 направлениям деятельности.

На сайте акселератора Сбербанка для технологических стартапов открылся прием заявок на участие в новом потоке программы. Регистрация продлится до 14 февраля 2023 года, а сама акселерационная программа займет 6 недель.

В программе ждут стартапы, имеющие решения по 20 направлениям деятельности: реклама и маркетинг, геотаргетинг и картография, логистика, компьютерное зрение, телемедицина, сервисы для web 3.0, кибербезопасность и другие.

«Сейчас российские корпорации и инвесторы больше, чем когда-либо, заинтересованы в технологических решениях», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участвовать в акселераторе могут стартапы со всего мира. Проект должен иметь работающую версия продукта (MVP), команду и первые продажи.

По итогам демо-дня, который пройдет весной 2023 года, лучшие стартапы получат инвестиции и возможность запустить пилот в Сбербанке и корпорациях-партнерах.

Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock