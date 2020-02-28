Сбербанк начал выявлять скрытые связи между юрлицами с помощью ИИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.

Сбербанк разработал механизм на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления скрытых связей между юрлицами. Он нужен, чтобы понять, каким именно бизнесом занимается клиента банка.

Сбербанк разработал единый профиль клиента, где собраны как данные о транзакциях и используемых продуктах банка, так и внешняя информация из публичных баз, в числе которых кредитные бюро и госорганы.

С помощью ИИ Сбербанк анализирует все эти данные и выявляет связи между юрлицами, даже если клиент эту информацию не раскрывал, пояснил Карташов. Также механизм нужен, чтобы понять, каким бизнесом на самом деле занимается клиент.

«У клиентов обычно 10-15 кодов экономической деятельности. В официальную отчетность попадает первый код, который зачастую не совпадает с тем бизнесом, который клиент ведет. Но через его платежи и платежи его контрагентов мы можем определить реальный вид деятельности», — заявил Карташов.

В базе данных Сбербанка есть информация по 7,5 млн юрлиц и предпринимателей и более чем 17 млн физлиц, которые являются собственниками или принимают решения в компании.

По словам Карташова, Сбербанк использует ИИ не только для проверки клеинтов. но и при выдаче кредитов. сейчас банк выдает малому бизнесу каждый четвертый кредит с помощью ИИ, а к 2023 году планирует довести долю таких кредитов до 70%.

Накануне Герман Греф заявил, что выгода Сбербанка от применения алгоритмов искусственного интеллекта в 2019 году составила 42 млрд рублей.

Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock