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«Сбер» запустил акселератор для экспортеров товаров повседневного спроса

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

«Сбер» и «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») в сотрудничестве с АНО «Московский экспортный центр» запустили первый поток образовательной программы для отечественных экспортеров сегмента FMCG (товары повседневного спроса). Об этом RB сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Сбер» запустил акселератор для экспортеров товаров повседневного спроса

Программа «Экспортного акселератора деловой среды» поможет экспортеру определить потенциал его продукта для выхода на иностранный рынок, выбрать страну и рынок сбыта, адаптировать под новые условия и безопасно провести сделку и доставить товар покупателю.

«В ходе программы участники научатся анализировать рынок, тестировать гипотезы, адаптировать свои товары, реализовывать сделки, доставлять товары, выбирать каналы и стратегии продаж. Всё это — залог успешного выхода компании на экспорт и увеличения прибыли», — сказала советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина.

Программа акселератора рассчитана на два месяца и включает 7 модулей. В завершение участникам предстоит защитить стратегию выхода на экспорт в зарубежные страны. Предприниматели также смогут встретиться с зарубежными покупателями на бизнес-миссиях онлайн, организуемых «Сбером».

«Экспортный акселератор» ориентирован на производителей продуктов питания, напитков, косметических средств, БАД, спортивного питания и комплементарных товаров, желающих выйти на рынки Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана.

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Фото на обложке: Pexels

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