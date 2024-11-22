Структура «Сбера» стала совладельцем одного из крупнейших производителей компьютеров «Аквариус» — РБК

Структура «Сбера» стала владельцем 12% «Аквариуса» — одного из крупнейших российских производителей IT-техники, сообщили два источника РБК на рынке электроники. Сделка была совершена на фоне планов «Аквариуса» в 2025 году провести IPO, пояснил один из собеседников издания.

Инвестором выступил «СберИнвест», уточнил другой источник, знакомый с параметрами сделки. По данным РБК, она обсуждалась сторонами давно и была закрыта в первой половине 2024 года. Для «Сбера» сделка стала долгосрочной стратегической инвестицией, а привлеченные деньги были направлены на финансирование инвестпрограммы «Аквариуса».

Предполагается, что «Сбер» выступит одним из банков — организаторов IPO «Аквариуса» на Мосбирже, пишет издание. О планах компании провести первичное размещение стало известно в 2023 году. «Аквариус» был готов к IPO в ноябре 2024 года, но текущий план — 2025 год, заявил один из собеседников.

В обеих компаниях отказались от комментариев «РБК».

«Аквариус» был основан в 1989 году и изначально был советско-западнонемецким предприятием «Аквариус Системз Интеграл», но спустя три года компания стала полностью российской, отметило издание. Организация производит компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы и другую подобную технику, мощность производства — 2,5 млн устройств в год.

До 2024 года компания занимала примерно пятую долю рынка оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга (эта техника может участвовать в госзаказах), указал источник РБК на рынке электроники. Информация о финансовых результатах компании за последний год скрыта.

Скорее всего, «Аквариус» привлек дополнительный капитал для решения проблем с ликвидностью, а «Сбер» рассчитывает на выход из капитала через планируемое IPO, утверждает руководитель спецпроектов хостинг-провайдера Ru-center Алексей Замесов.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев отметил, что сейчас все бигтехи приобретают сборщиков IT-оборудования, разработчиков чипов и системных интеграторов, чтобы иметь максимально полный импортонезависимый стек технологий.