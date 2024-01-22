«Сбер» начал блокировать операции жертв мошенников

«Сбер» стал блокировать операции и онлайн, и в банкоматах, которые по определению антифрод-мониторинга совершаются под влиянием мошенников. Готовится также алгоритм для разблокировки.
Перед сотрудниками также будет стоять задача — убедить потенциальную жертву отказаться от совершения действий. Так банк готовится к вступлению в силу этим летом закона, направленного на защиту россиян от кражи с их счетов денег с использованием социальной инженерии, пишут «Известия».
Все система работает следующим образом: фрод-мониторинг выделяет клиентов, которые предположительно находятся под влиянием клиентов, операция блокируется.
После этого группа противодействия мошенничеству (ГПМ) связывается с клиентом и объясняет, почему произошла блокировка и убеждает отказаться от совершения операции. В случае если клиент соглашается, то блокировка снимается.
В случае когда сотруднику не удается убедить клиента, то он направляется в подразделение для разблокировки. Однако при попытке совершить операцию сотруднику «Сбера» выводится сообщение о возможном факте социальной инженерии и адрес подразделения, куда нужно направить человека для проведения операции. Параллельно информируется служба безопасности.
С самыми несговорчивыми клиентами беседа может продолжиться в отделении банка с привлечением сотрудника службы безопасности, родственников и даже психолога. В эксперименте уже поучаствовали некоторые из них.
Фото на обложке: Unsplash
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