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Сбер запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона на кошельки Alipay

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сбер» запустил переводы денег на кошельки Alipay в Китай по номеру телефона, сообщила пресс-служба компании. Переводы зачисляются в юанях, комиссия составляет 1%.

Сбер запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона на кошельки Alipay

Переводы доступны в приложении «СберБанк Онлайн». Чтобы осуществить перевод необходимо ввести номер телефона и ФИО получателя, после чего перевод автоматически зачислится на найденный кошелёк в китайских юанях.

Уточняется, что сервис запущен совместно с Western Union. Комиссия за перевод составляет 1%. В «Сбере» уверены, что сервис будет востребован.

Alipay — одна из крупнейших платёжных систем, входящая в Alibaba Group. Основана в 2004 году. По собственным данным компании, у платежной системы более 460 тыс. корпоративных клиентов. На 2019 год общее количество пользователей Alipay в мире превысило 1 млрд человек.

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Фото на обложке: Lisa-S / Shutterstock

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