«Сбер» сделал бесплатными все сервисы в канале Sber API

«Сбер» отменяет плату за все сервисы в канале Sber API. Речь идет об услугах «B2B SaaS», «Прямая интеграция с банком (host2host)», «Корпоративные подписки», «Моментальные платежи» и «Кредит в корзине» и другие. Об этом на ПМЭФ в Петербутрге сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как пояснил Попов, корпоративные клиенты «Сбера» смогут сразу протестировать полный набор инструментов и подобрать наиболее подходящие.

Сейчас в Sber API выведено свыше 400 сервисов. При этом можно напрямую взаимодействовать с банком с помощью учетной записи партнера.

Как отмечают в кредитной организации, сейчас Sber API пользуются уже 6 тыс. отечественных компаний. Подключение осуществляется через заявку на сайте банка или по связи с клиентским менеджером.

«Как мы видим на практике, интеграция с банком позволяет предпринимателям увеличивать объемы проводимых транзакций в среднем на 50%», — отметил зампредседателя правления банка Попов.

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