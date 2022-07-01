В «СберБизнесе» появился сервис для автоматизированной системы налогообложения

Сбербанк запустил в «СберБизнесе» сервис для автоматизированной системы налогообложения (АУСН). Он доступен клиентам в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Предприниматели с помощью этого сервиса могут подать заявление для перехода на АУСН, получить информацию о налогах и оплачивать их.

Сервис позволит переложить на банк часть функций налогового агента, например, при исчислении налога на доходы физических лиц за своих работников.

Сумму налога ФНС России назначит самостоятельно на основании данных, полученных от банка или налогоплательщика через кассу или личный кабинет.

В 2023 году сервис планируется запустить в других регионах в качестве эксперимента.

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