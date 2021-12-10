Сервис «Сбера» позволит занимать деньги друзьям и будет деликатно напоминать должникам о сроках

Сбербанк запустил в мобильном приложении сервис, с помощью которого пользователи смогут давать в долг деньги, сообщила пресс-служба «Сбера». Сервис будет «деликатно» напоминать должникам о сроках возвращения займов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.

Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. При этом все расчёты пользователь производит полностью самостоятельно. Приложение не списывает деньги со счёта, а только «деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть долг», подчеркнули в компании.

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