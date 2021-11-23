«Сбер» купил сервис виртуальных топливных карт Fuelup

«Сбер» стал владельцем сервиса Fuelup, который занимается выпуском и обслуживанием виртуальных топливных карт. На его базе «Сбер» планирует развивать собственную топливную платформу, а также заниматься укреплением своих позиций на рынке розничной продажи топлива.

О приобретении 100% доли в Fuelup «Сбер» сообщил в пресс-релизе, опубликованном на своем сайте. Сумма сделки не раскрывается.

Сервис Fuelup будет интегрирован в экосистему банка. На базе сервиса «Сбер» планирует развивать собственную топливную платформу. Она будет ориентирована на корпоративных и частных клиентов, уточнили в «Сбере».

«Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы “Сбера”. В скором времени платформа будет дополнена такими возможностями, как начисление и использование бонусов “СберСпасибо”, оплата по SberPay и другие», – отметил заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.

В «Сбере» заявили, что намерены укреплять свои позиции на рынке розничной торговли топливом, который оценивается более чем в 3 трлн рублей.

Сервис Fuelup занимается выпуском и обслуживанием виртуальных топливных карт, которые позволяют покупать горючее в приложении без комиссии.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Фьюэл-Ап» является Исхак Казанбиев. По итогам 2020 года компания получила выручку в 157 млн рублей при чистом убытке в 2 млн рублей.

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