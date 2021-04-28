«Сбер» запускает собственное игровое направление

Дочерняя компания Сбера «Сберинтертеймент» запускает собственное игровое направление — «Сбер игры».
В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, сообщил собеседник «Ведомостей».
Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница разработчика мобильных игр Game Insight.
Помимо планов по собственной разработке игр банк рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.
Первым активом может стать также основанная Чумаченко Gosu Data Lab. — компания-разработчик голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform.С этой компанией «Сбер», как сообщил представитель банка, уже подписал необязывающее соглашение и ведёт переговоры по приобретению. Дальнейшее развитие Gosu Voice Assistant, по его словам, продолжится в инфраструктуре «Сбера», он также дополнит выпускаемые издательством игры.
«Работа в рамках экосистемы «Сбера» позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Учиться новому и сложному лучше в "боевых" условиях»: победители AI Junior о своих проектах и планах на будущее
- 2 «Сбер» поможет школьникам создать свой бизнес
- 3 «Настало время проактивной поддержки стартапов»: чего ждать участникам акселератора Сбер500-2020
- 4 «Нерешаемых задач нет»: победители олимпиады НТИ о том, как проходит стажировка в Сбербанке
- 5 Сбер проведёт онлайн-конференцию для школьников по ИИ и анализу данных