«Сбер» запускает собственное игровое направление

В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, сообщил собеседник «Ведомостей».

Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница разработчика мобильных игр Game Insight.

Помимо планов по собственной разработке игр банк рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.

Первым активом может стать также основанная Чумаченко Gosu Data Lab. — компания-разработчик голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform.С этой компанией «Сбер», как сообщил представитель банка, уже подписал необязывающее соглашение и ведёт переговоры по приобретению. Дальнейшее развитие Gosu Voice Assistant, по его словам, продолжится в инфраструктуре «Сбера», он также дополнит выпускаемые издательством игры.

«Работа в рамках экосистемы «Сбера» позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.

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