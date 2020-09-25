«Умные» банкоматы, семейство виртуальных ассистентов и подписка на продукты — итоги презентации «Сбера»

Сегодня Сбербанк провел презентацию новых сервисов и продуктов экосистемы. Банк заявил о превращении в технологическую компанию, а также поменял логотип и название. Теперь Сбербанк называется «Сбер».

В новом логотипе осталась только первая часть названия — «Сбер». По словам главы банка Германа Грефа, для нового логотипа взяли лучшее из старого: галочку, символ целеустремленности, и круг — символ сфокусированности. Новый цвет означает разнообразие и пользу для клиента, рассказал Греф.

«Сбер» представил новые сервисы в разных категориях. Для презентации компания пригласила артистов, певцов и телеведущих: Андрея Малахова, Михаила и Елизавету Боярских, бывшего бизнес-партнера Тимати Павла Курьянова, Диму Билана и других.

Что появится у «Сбера»:

платежная система SberPay;

умные банкоматы с голосовым управлением и распознаванием лиц;

офисы без касс, в которых можно будет выпить кофе;

семейство виртуальных ассистентов «Салют»: Сбер, Афина и Джой. По словам представителей «Сбера», у каждого ассистента свой характер;

ТВ-приставка SberBox и дисплей SberPortal для видеозвонков и управления «умным» домом. С приставкой интегрирован сервис видеошопинга: пользователь при просмотре фильма или сериала в режиме паузы будет видеть карточку товара с основными характеристиками. С помощью QR-кода можно будет перейти в каталог площадок для покупки товара. Партнеры «Сбера» по сервису — Ozon и Lamoda ;

магазин приложений SmartMarket с навыками для виртуальных ассистентов «Салют». Разработчики могут добавлять новые приложения в SmartMarket. Раз в квартал «Сбер» будет выдавать лучшим разработчикам до 2,5 млн рублей;

постаматы, через которые можно отправить или получить посылку;

набор сервисов для бизнеса: оценка бизнес-проекта, проверка контрагентов, бухгалтерия и другие услуги на аутсорсинге;

подписка на сервисы экосистемы «СберПрайм», которая будет стоить 999 рублей в год.

Кроме того, «Сбер» рассказал о новинках сервисов, которые входят в экосистему компании. Например, в приложении заказа еды Delivery Club можно будет забронировать столик в ресторане, а с помощью сервиса доставки продуктов «СберМаркет» — оформить подписку на определенные товары. Приложение для заказа такси «Ситимобил» добавило самокаты, а в ближайшее время появятся велосипеды.