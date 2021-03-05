Стали известны победители хакатона SberCode

С 26 по 28 февраля прошел первый экосистемный онлайн-хакатон SberCode . 60 команд IT-специалистов создавали решения для задач, предложенных экспертами Сбера. Победители разделили между собой призовой фонд в 1 000 000 рублей, а также получили призы от партнеров хакатона.

Основной идеей хакатона стало создание новых продуктов и сервисов для экосистемы Сбера, которой пользуются как сотрудники компании, так и клиенты.

Трек Sber AR /VR Lab

Задачей этого трека стало создание прототипа приложения с трехмерным реалистичным ассистентом/аватаром для решения повседневных задач. Для работы участники получили доступ к системе, позволяющей анимировать движение мимики лица, добиваться синхронизации губ с текстом у трехмерных персонажей.

Первое место заняла команда Lam:code с прототипом виртуального игрового помощника, получившая 150 тысяч рублей. Второе место и 100 тысяч рублей достались команде AVM c проектом геймифицированных курсов финансовой грамотности для детей.

Душевность, креативность и немного кодинга. На самом деле его, конечно, было много, но его так сильно перекрыли идеи и вдохновение команд, что нюансы технические, которые ребята не успели доработать за эти два дня, отодвинулись на второй план. Hard skills некоторых команд очень приятно удивили. И у нас уже есть понимание, с кем мы хотим продолжить профессиональное общение. Спасибо организаторам! Хакатон нам дал возможность не только познакомиться с классными командами, но и посмотреть на свою задачу под новым углом Екатерина Сумачева, продакт-менеджер Sber AR/VR Lab

Трек HR Sber

Команда HR Sber развивает образовательный раздел для сотрудников, где публикуются новости, статьи, книги, курсы, видео и другие материалы. Для этого трека участники дополняли функционал платформы, добавляя возможность для пользователей создавать собственный контент и делиться им с другими.

Команда Curious Minds предложила идею обучающего портала Sber Connect, на котором эксперты могли бы делиться знаниями. Эта идея принесла им первое место. Второе место получили участники Spaces c проектом мобильного приложения, помогающего сотрудникам Сбера получать новые знания в различных областях.

Каждый хакатон – это вызов как для участников, так и для тех, кто выступает в роли заказчиков. Было интересно увидеть свежие и такие разнообразные проекты ребят, и особенно классно, с какой скоростью они их реализовывали. Хочется сказать большое спасибо всем командам за их идеи, смелось, уверенность и напряженную работу Александр Светозаров, РО «Каталог и конструктор»

Трек SberCloud

Задачей этого трека стало создание мобильного приложения для удобного мониторинга использования ресурсов облачной платформы SberCloud.Advanced клиентами компании. Участники получили доступ к ресурсам SberCloud.Advanced и необходимым для работы облачным сервисам, тестовый стенд с API. Первое место и 150 тысяч рублей забрала команда «Чёрный лебедь», предложившая удобное и функциональное приложение. 100 тысяч рублей выиграла команда Ad Astra.

В треке SberCloud приняли участие 15 команд из разных регионов России. Это говорит о реальном интересе молодых разработчиков к облачным технологиям в целом и нашей платформе SberCloud.Advanced в частности. Несмотря на то, что задача на хакатоне была ограничена жесткими рамками, участники проявили незаурядную креативность, предложив разнообразные решения. В их числе – использование AI в области технологического стека, а также все, что касается UX/UI (функциональные возможности, удобство использования, дизайн). Выбор победителей оказался необычайно сложен ввиду высокого профессионализма большинства участников. Мы очень довольны результатами SberCode, уровнем его участников и планируем в дальнейшем принимать участие в экосистемных хакатонах Сбера Федор Прохоров, СТО SberCloud

Трек SmartMarket от SberDevices

Участникам трека предложили создать лайфстайл-приложение на инструментах SmartMarket по управлению отдыхом и утренней рутиной, которое поможет пользователям улучшить качество сна и быстрее собираться утром. Первое место досталось команде «Четыре кошечки и одна киса». Их приложение может отслеживать данные с умных устройств и на их основе дает рекомендации: когда ложиться спать, когда вставать. Сейчас приложение работает с фитнес-трекерами, но потенциально может интегрироваться и с другими умными устройствами.

Второе место досталось команде «Одиночные специалисты», создавшей дневник осознанности. Он позволяет следить за привычками: временем отхода ко сну, количеством выпитой воды. Приложение также даёт полезные рекомендации по снятию стресса, борьбе с сонливостью и повышению продуктивности.

Открытие и финал хакатона помогла провести виртуальная ведущая Елена. Плейлистами с музыкой для работы на хакатоне, а также специальным плейлистом от группы OQJAV участников обеспечил СберЗвук. Кроме того, все участники получили бесплатную подписку на сервис на 30 дней, а победители смогут бесплатно пользоваться им шесть месяцев.

В перерывах участники соревновались друг с другом в IT-GOD – игре, суть которой – управлять армиями в динамичных коротких матчах, захватывая здания противников с целью уничтожить вражеские войска. Победители получили виртуальный мерч и другие подарки.

Еще одним партнером хакатона стала команда СберСпасибо. В феврале программа лояльности СберСпасибо запустила для своих клиентов уникальную акцию. Участники программы из Москвы получили возможность обменять бонусы на уникальные предметы из коллекций известных художников: A.D.E.D., Эдуарда Еремчука и Саши Фроловой, созданные специально для этого проекта. На хакатоне среди авторов лучших фотографий в фотобудке были разыграны призы – арт-объекты, сделанные в рамках акции от СберСпасибо.

Генеральным спонсором хакатона стал Сбер. Организовала и провела мероприятие команда Spinon.

Партнеры онлайн-хакатона – SberDevices, SberCloud, СберЗвук, Delivery Club, OKKO, СберМаркет, Работа.ру.

Фото на обложке: Unsplash