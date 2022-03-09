Клиенты «Сбера» смогут оформить кредитные каникулы до конца сентября

До 30 сентября клиенты «Сбера» смогут воспользоваться кредитными каникулами. Главное условие — сниженный доход на более чем на 30% до даты обращения.

Программа реструктуризации кредитов в рамках закона доступна с 8 марта, сообщила пресс-служба банка.

Для того, чтобы получить кредитные каникулы заемщику придется доказать снижение своих доходов с помощью официальных документов. В банке существует собственная программа реструктуризации, с условиями которой можно ознакомиться на сайте «Сбера».

На прошлой неделе правительство России заявило о планах ввести мораторий на банкротство граждан и компаний до конца 2022 года. Бизнес также поддержат и другими мерами поддержки властей: мораторий на плановые проверки, продление программы льготного кредитования по ставке 3% и другое. Все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок, сотрудники смогут взять льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва в армию.

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