«Сбер» начал выдавать потребительские кредиты дистанционно

«Сбер» тестирует телефонный банкинг для физлиц, организация уже запустила пилотный проект по дистанционному оформлению потребительских кредитов, рассказала вице-президент, директор дивизиона «Забота о клиентах» «Сбера» Елена Левина.

По ее словам, процесс будет проходить постепенно, начиная с тех услуг, которые не требуют серьезной вовлеченности клиента.

«Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг — оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видеозвонка», — цитирует Левину агентство ТАСС.

Она уточнила, что телефонный банкинг позволяет избежать лишних посещений отделений, оформление продуктов проводится полностью дистанционно.

По словам Левиной, за последние пять лет уровень автоматизации оказания услуг существенно вырос. Если ранее он составлял примерно 20%, то сегодня посредством ботов в чатах и звонках решается до 70% вопросов клиентов.

В текущем году «Сбер» намерен усовершенствовать своего бота, сделав его более эмпатичным, поделилась планами Левина. Новая функция позволит перебивать робота, чтобы сразу перейти к нужной теме.

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