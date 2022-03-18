Из-за санкций «Сбер» ограничил переводы валюты на счета в другие банки

Из-за санкций «Сбер» ограничил список валют, доступных для перевода на счета в другие российские и иностранные банки, сообщила пресс-служба Сбербанка. С 18 марта в Сбере нельзя будет сделать перевод в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.
С 18 марта 2022 года клиенты «Сбера» не смогут сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.
Как пояснили в «Сбере», это связано с санкционными ограничениями на валютные операции с корреспондентскими счетами в банках США. Они затронули межбанковские переводы по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.
При этом в офисах Сбербанка клиентам по-прежнему доступны переводы в другие российские и иностранные банки в таких валютах как рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
Переводы за рубеж через приложение «СберБанк Онлайн» можно сделать только в евро. Переводы по России в мобильном приложении в рублях доступны без ограничений.
Фото на обложке: ANGHI /
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