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«Сбер» запустил онлайн-сервис задатка при покупке недвижимости на вторичном рынке

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сбер» запустил сервис внесения задатка при покупке квартиры, сообщила пресс-служба компании. Услуга доступна для сделок на вторичном рынке недвижимости.

«Сбер» запустил онлайн-сервис задатка при покупке недвижимости на вторичном рынке

Благодаря сервису клиент может забронировать квартиру, которая ему понравилась. При поиске жилья в мобильном приложении «Домклик» или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение «СберБанк Онлайн» через блок «Сделка» в карточке объявления и внести залог.

Процесс внесения средств, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров, пояснили в пресс-службе. Это позволяет отказаться от необходимости хранить бумажные документы, поскольку договор всегда можно скачать из мобильного приложения. 

Отмечается, что договор с электронной подписью, заключённый онлайн, обладает полной юридической силой. Кроме того, банк проверяет участников сделки на соответствие условиям сервиса.

По данным «Сбера», это первый подобный сервис на российском рынке.

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Фото на обложке: Michael Dechev / Shutterstock

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