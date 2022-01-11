«Сбер» запустил онлайн-сервис задатка при покупке недвижимости на вторичном рынке

«Сбер» запустил сервис внесения задатка при покупке квартиры, сообщила пресс-служба компании. Услуга доступна для сделок на вторичном рынке недвижимости.

Благодаря сервису клиент может забронировать квартиру, которая ему понравилась. При поиске жилья в мобильном приложении «Домклик» или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение «СберБанк Онлайн» через блок «Сделка» в карточке объявления и внести залог.

Процесс внесения средств, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров, пояснили в пресс-службе. Это позволяет отказаться от необходимости хранить бумажные документы, поскольку договор всегда можно скачать из мобильного приложения.

Отмечается, что договор с электронной подписью, заключённый онлайн, обладает полной юридической силой. Кроме того, банк проверяет участников сделки на соответствие условиям сервиса.

По данным «Сбера», это первый подобный сервис на российском рынке.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!