Сбербанк впервые разработал гаджет для потребителей

«СберДевайсы», дочерняя компания Сбербанка, разработала ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. Об этом Rusbase рассказали в Okko.

Приставка Okko Smart Box подключается к телевизору через HDMI-кабель, к интернету через Wi-Fi и управляется с помощью пульта. В пульт встроен микрофон, который позволяет искать контент голосом.

С помощью приставки можно смотреть контент из библиотеки Okko, видео на YouTube и 160 телевизионных каналов. Устройство позволяет записывать программы для просмотра в будущем.

Продажи приставки начнутся 18 февраля на маркетплейсе «Беру», который, как и онлайн-кинотеатр Okko, входит в экосистему Сбербанка. Цена устройства соствит 1490 рублей. За доставку приставки будет отвечать «Сберлогистика».

Сборка приставки происходит в Китае. По словам главы «Сбердевайсов» Коснтантина Круглова, компания успела произвести достаточно приставок до того, как фабрики в Китае приостановили работу из-за коронавируса. Размер первой партии он не озвучил.

«Сбердевайсы» и раньше выпуcкала устройства, но не для широкого круга потребителей, а для внутренних нужд Сбербанка. Круглов не рассказал, что это были за устройства и над какими гаджетами компания планирует работать дальше.

«Сбердевайсы» была зарегистрирована в октябре 2019 года. Компания на 100% принадлежит дочернему предприятию Сбербанка «Цифровые активы». По словам Круглова, «Сбердевайсы» в первую очередь занимаются разработкой гаджетов для компаний из экосистемы банка.

Okko вошел в экосистему Сбербанка после того, как банк купил 46,5% Rambler Group. По итогам 2019 года месячная платящая аудитория кинотеатра достигла 1,1 млн человек. По данным Telecom Daily, Okko занимает второе место на рынке онлайн-видеосервисов в России с долей 14,2% (на первом Ivi c 26,4%).

Фото: promo.okko.tv/smartbox