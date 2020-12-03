«Сбер» запустил бесплатный онлайн-сервис постановки диагноза с помощью нейросетей

«СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту», входящие в структуру «Сбера», запустили бесплатную онлайн-службу постановки диагноза. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе медицинской платформы.

Для пользования сервисом не нужно регистрироваться или вводить личные данные. Достаточно в свободной форме описать симптомы болезни в специальном поле на сайте.

Указать необходимо не менее трёх симптомов. Чем больше признаков недомогания опишет пациент, тем точнее будет предположение сервиса. После анализа данных система выдаст несколько наиболее вероятных диагнозов и предложит записаться на прием к врачу.

Фото: «СберЗдоровье»

Чтобы обучить нейросеть постановке диагноза, специалисты платформы «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатории по искусственному интеллекту» загрузили в нее свыше 4 млн установленных обезличенных диагнозов и их симптомы.

Сейчас в памяти сервиса более 265 вероятных причин недомогания, что охватывает 95% диагнозов пациентов при первичных обращениях в больницы или поликлиники. Точность заключений нейросети о заболевании варьируется от 75% до 91% в зависимости от причин симптомов, поясняют представители сервиса.

В дальнейшем разработчики команды «Сбера» планируют обучить нейросеть определять вероятность заболевания COViD-19, в том числе по редким симптомам. При подозрении на коронавирусную инфекцию система предупредит о вероятности болезни и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.

Фото: Unsplash