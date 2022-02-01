«Сбер» провел технологические учения по отключению от иностранного ПО на фоне угрозы санкций США

«Сбер» провел технологические учения, моделирующие отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других зарубежных поставщиков софта и технологического оборудования.

Учения проходили на прошлой неделе сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. На них отрабатывалось возможное отключение от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) и оборудования. Учения проходили в рамках подготовки к возможным санкциям США.

Кроме того, в рамках этой работы «Сбер» планирует закупить большое количество отечественных серверов и систем хранения данных.

В самом «Сбере» учения не прокомментировали. В Nvidia сообщили, что бизнес компании находится вне политики. «Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию», — отметили в компании. В SAP, Microsoft, Oracle и Intel никак не прокомментировали возможные ограничения.

В Минцифры отметили, что проверка устойчивости IT-инфраструктуры и оценка возможных рисков стандартная практика для крупного бизнеса.

В правительстве РФ также сейчас прорабатывают возможные ограничения поставок технологического оборудования и ПО. О том, что подобные меры при «нападении России на Украину» прорабатывают власти США стало известно 19 января 2022 года.

По словам директора по консалтингу ГК InfoWatch Ирины Зиновкиной, на сегодня многий зарубежный софт имеет аналоги от российских разработчиков. Но для компаний, которые еще не начали заменять ими зарубежные IT-решения, резкий переход вызовет затруднения.

Глава совета директоров российского разработчика операционных систем «Базальт СПО» Алексей Смирнов уверен, что крупные западные поставщики, как SAP и Oracle, будут сопротивляться санкциям, поскольку это приведет к потере достаточно большого российского рынка.

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