«СберУслуги» запустили FinTech-платформу для управления ремонтом онлайн

Сервис «СберУслуги» запустил первую FinTech-платформу в России для управления ремонтом онлайн. С ее помощью можно будет найти подрядчика для выполнения работ от создания дизайн-проекта до его реализации. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

На платформе «Ремонт со СберУслугами» можно будет получить кредит на ремонт на специальных условиях, также в сервис будут интегрированы страховые продукты.

Все подрядчки будут проходить обязательную проверку. Работа сервиса строится следующим образом: заказчик оставляет заявку, с ним связывается специалист и предлагает подходящего подрядчика в рамках согласованного бюджета. За процессом работы заказчик сможет наблюдать в личном кабинете, который также предусмотрен для компаний-провайдеров: он дает возможность отслеживать статус работ по всем объектам, подписывать документы и вести коммуникацию с клиентом.

Главная особенность сервиса — безопасная сделка по принципу счета эскроу, на котором заказчик размещает свои и кредитные средства. Сумма, необходимая для оплаты очередного этапа, резервируется на счете и перечисляется подрядчику только после того, как заказчик примет работы.

Схема позволяет безопасно взаимодействовать всем сторонам: заказчик может быть уверен в сохранности своих средств, а подрядчик может быть уверен, что у клиента есть средства на оплату выполненных работ.

Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, но позже начнет работу и в других регионах России.

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