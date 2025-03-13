«Сбер» выпустил обновленную линейку моделей ИИ GigaChat 2.0

«Сбер» обновил весь модельный ряд GigaChat, выпустив «опережающий зарубежные аналоги» GigaChat 2 MAX, а также GigaChat 2 Pro и модель для решения легких задач GigaChat 2 Lite. По данным банка, новые модели Pro и Lite по качеству сопоставимы с предыдущими версиями MAX и Pro соответственно.

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Вся линейка доступна бизнесу в облаке через API, ИИ также можно развернуть локально в инфраструктуре компании, уточнили в «Сбере».

Что изменилось? В банке утверждают, что модели увеличили свои знания в математике, естественных и гуманитарных науках, научились лучше программировать и писать более качественный код. Кроме этого, объем запроса был увеличен с 48 страниц А4 до почти 200 страниц, модели стали в два раза точнее следовать инструкциям и на 25% лучше отвечают на вопросы, добавили в «Сбере».

Лучший ИИ на русском. По данным независимого бенчмарка MERA, GigaChat 2 MAX является лучшей русскоязычной ИИ-моделью. Результаты бенчмарков формата MMLU на русском и английском языках показали, что модельный ряд GigaChat 2.0 не уступает ведущим зарубежным моделям, среди которых DeepSeek-V3, Qwen2.5, GPT4o и LLaMA 70B. Флагманская MAX лучше отвечает на фактологические вопросы на русском языке и следует заданному формату, отметили в «Сбере».

Фото на обложке: ПАО СберБанк