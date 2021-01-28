«Сбер» вложит в маркетплейс Gооds.ru 35 млрд рублей и станет его основным владельцем

«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо», основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

В рамках сделки «Сбер» намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей, наибольшая часть из них будет вложена в дальнейшее развитие goods.ru. Также «Сбер» приобретёт часть долей маркетплейса у группе «М.Видео-Эльдорадо».

В результате доля «Сбера» может составить 85%, «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в Совете директоров маркетплейса.

«Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce площадкой “Сбера”, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться», — говорится в сообщении.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сфокусируется на развитии своего основного бизнеса и будет расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнёров без создания товарных запасов) как в рамках прямых контактов с производителями и ритейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе.

Стороны планируют заключить обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки и получения разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

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