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Сбербанк стал единоличным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбербанк консолидировал 100% Горно-Алтайского аэропорта, выкупив 60% акций у АФК «Системы», сообщил на пресс-конференции президент «Сбера» Герман Греф. Факт сделки подтвердили в «Системе».

Сбербанк стал единоличным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске

По словам председателя правления кредитной организации, Сбербанк ведет активное проектирование и планирует «фактически строить новый аэропорт». Греф уточнил, что инвестиции на увеличение взлетно-посадочной полосы на 500 метров предоставит правительство.

Также власти профинансируют внедрение новой системы светотехнического и навигационного оборудования.

Греф отметил, что туристы будут пользоваться в том числе горнолыжным курортом «Сбера» «Манжерок», который располагается в Республике Алтай

«Этот аэропорт от мощности в 150 тысяч пассажиров сейчас должен стать аэропортом с мощностью до 1,5 млн пассажиров. Мы видим очень большой рост потока, в связи в том числе с тем, что мы там развиваем достаточно большой горнолыжный курорт», — сказал Греф, его слова приводит «Интерфакс».

Дочерняя структура «Системы» — ООО «Система телеком активы» — ранее отчиталась о продаже 60% в капитале одной из своих «дочек». Название компании в отчете не раскрывалось, однако была указана сумма сделки — 2,4 млрд рублей.

Фото на обложке: Free Wind 2014 / Shutterstock

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