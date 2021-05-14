Сбер посчитал, что зарплаты россиян выросли, а тревога по поводу экономического роста снизилась

Аналитики Сбера опубликовали результаты ежеквартального исследования, согласно которым зарплаты россиян выросли, количество «оптимистичных оценок происходящего» стало больше, а тревог по поводу экономического роста страны – меньше.
Согласно исследованию, россияне стали «более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране». Их зарплаты, посчитали в Сбере, по итогам Q12021 выросли на 2,9%. Больше всего – в электронной торговле (50%+).
Кроме того, сразу на 13 пунктов вырос «индекс восприятия национального благосостояния», отмечается в исследовании. Еще – «индекс оценки бизнес-перспектив», достигший рекордного значения в 15%.
«Опрос респондентов для данного исследования мы проводили в марте 2021 года. В этот период снижалась заболеваемость коронавирусом и темпы инфляции, рубль укреплялся, а его курс к доллару становился все менее волатильным», – отметили в Сбере.
Жители России стали меньше внимания уделять курсу валют и экономическому росту, но больше думать о своем здоровье. Также россияне стали более лояльны к магазинам «у дома», хотя их количество сокращается, говорят данные исследования.
Исследование называется «Потребительский индекс Иванова», оно ежеквартально проводится специалистами SberCIB Investment Research.
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