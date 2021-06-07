Сбер разрешил своим сотрудникам уходить в отпуск на год

Сбер смягчил кадровую политику и разрешил сотрудникам брать так называемый саббатикал – отпуск на один год за свой счет. Место точно останется за сотрудником, пообещали в Сбере. А еще в компании расширили возможности для удаленной работы.

Саббатикал, или длительный отпуск за свой счет с сохранением рабочего места, может длиться от одного до двенадцати месяцев. Прервать его можно в любой момент, сказали в Сбере.

«Саббатикал становится новым трендом – наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое – на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», – отметила старший вице-президент, руководитель HR блока Сбербанка Наталья Дудина.

Также компания разрешила сотрудникам три месяца в году работать удаленно из любого региона страны с сохранением условий и преференций, например, ДМС.

RB.RU рассказывали, что 5 июня сотрудники Apple написали письмо главе компании Тиму Куку с просьбой не выводить их в офис. Многие подписавшиеся отметили, что во многом благодаря удаленке они добились успеха. Ранее Тим Кук объявил, что сотрудники Apple будут работать в офисе три дня в неделю.

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Фото: Depositphotos.com