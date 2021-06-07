Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбер разрешил своим сотрудникам уходить в отпуск на год

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбер смягчил кадровую политику и разрешил сотрудникам брать так называемый саббатикал – отпуск на один год за свой счет. Место точно останется за сотрудником, пообещали в Сбере. А еще в компании расширили возможности для удаленной работы.

Сбер разрешил своим сотрудникам уходить в отпуск на год

Саббатикал, или длительный отпуск за свой счет с сохранением рабочего места, может длиться от одного до двенадцати месяцев. Прервать его можно в любой момент, сказали в Сбере.

«Саббатикал становится новым трендом – наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое – на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», – отметила старший вице-президент, руководитель HR блока Сбербанка Наталья Дудина.

Также компания разрешила сотрудникам три месяца в году работать удаленно из любого региона страны с сохранением условий и преференций, например, ДМС.

RB.RU рассказывали, что 5 июня сотрудники Apple написали письмо главе компании Тиму Куку с просьбой не выводить их в офис. Многие подписавшиеся отметили, что во многом благодаря удаленке они добились успеха. Ранее Тим Кук объявил, что сотрудники Apple будут работать в офисе три дня в неделю.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Росгвардия заплатит за IT-систему контроля за оборотом оружия 300 млн рублей
  2. 2 DIY-стартап Geeek Club привлёк $1 млн инвестиций
  3. 3 Вот это поворот: пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор
  4. 4 Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн
  5. 5 В «СберЗвуке» появилась музыка в Hi-Fi качестве
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ