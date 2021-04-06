«Сбер» и МФТИ откроют школу бизнеса для технических специалистов

«Сбер», «СберУниверситет» и Московский физико-технический институт (МФТИ) начали создание первой физтех-школы бизнеса. Ее программа ориентирована на специалистов с базовым техническим образованием. Им предложат знания в областях менеджмента, экономики, предпринимательства и технологий. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «СберУниверситета».

Первая совместная магистерская программа школы стартует 1 сентября 2021 года.

В создании программы примут участие эксперты МФТИ и представители лабораторий «Сбера». Отмечается, что в ходе обучения магистранты смогут работать над реальными проектами компании, чтобы получить практический опыт.

Программа физтех-школы будет включать в себя 4 основных направления:

hard skills — экономика, финансы, маркетинг и риски;

digital skills — технологии и платформы для HealthTech-, AutoTech- и ESG-проектов;

soft skills — лидерство, питч, storytelling, agile (гибкая методология разработки), эмоциональный интеллект, командное взаимодействие;

business skills — трендвотчинг, управление продуктом и Lean Startup (концепция «Бережливый стартап»).

«В новом проекте мы дадим слушателям глубокие менеджерские навыки с технологическим уклоном. Спрос на выпускников будет огромным, они станут бриллиантами на рынке труда», — отметил президент Сбербанка Герман Греф.

Организаторы намерены включить в программу гибридную модель онлайн- и офлайн-обучения, симуляции, геймификацию и другие современные образовательные методики.

На первый поток обучения планируется набрать 50 студентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: МФТИ