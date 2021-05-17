«Посмотрите на меня»: «Сбер» снял клип с Даней Милохиным

Певец и блогер Даня Милохин представил клип на трек «Везде топ» в рамках рекламной кампании «Сбера» и Visa.

Говоря с молодежью на понятном языке, «Сбер» данным клипом поддерживает стремление молодых людей заниматься тем делом, которое приносит радость самореализации, сообщили RB.RU в пресс-службе банка.

В музыкальном клипе «Везде топ» певец делится собственным опытом, своим отношением к деньгам и вдохновляет поклонников не бояться развиваться в том направлении, которое их действительно интересует, будь то гейминг, мода, творчество или спорт.

Цель рекламной кампании — продвижение новых предложений банка. «Сбер» устраивает розыгрыш призов для клиентов, оформивших карту Visa, а также предлагает специальные условия для держателей карт платёжной системы в возрасте от 14 до 21 лет.

Сегодня, когда мы живем во время безграничных возможностей и с доступом к интернету, каждый может попробовать себя в том, что по-настоящему зажигает. Посмотрите на меня, я сталкивался с разными обстоятельствами, но всегда шел к тому, что мне нравится: придумывать необычный контент, превращать его в крутые ролики, писать песни, выступать на большой сцене — и вот я в топе. Ищите себя, пробуйте новое. Если вы действительно этого хотите, то все получится. Даня Милохин, певец, блогер

Как заявляет «Сбер», клип Милохина уникален для российского рекламного рынка – он имеет интерактивный формат и зрители смогут сами выбирать различные варианты окончания истории. Посмотреть клип можно на сайте проекта.

В своем новом клипе «Везде топ» Даня Милохин заявляет, что быть успешным может каждый, кто занимается тем, что ему действительно интересно, а деньги - средство для реализации мечты, если тратить их с умом. Мы в Сбере поддерживаем эту идею и предоставляем молодежи финансовые сервисы, которые позволяют грамотно управлять деньгами – получать повышенный кэшбэк в молодежных категориях по СберКарте, копить на цели в приложении СберБанк Онлайн, получать выгодные условия на разные услуги с подпиской СберПрайм. Денис Охримович, управляющий директор-начальник управления маркетинга блока «Розничный бизнес»

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