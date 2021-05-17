«Посмотрите на меня»: «Сбер» снял клип с Даней Милохиным

Певец и блогер Даня Милохин представил клип на трек «Везде топ» в рамках рекламной кампании «Сбера» и Visa.
Говоря с молодежью на понятном языке, «Сбер» данным клипом поддерживает стремление молодых людей заниматься тем делом, которое приносит радость самореализации, сообщили RB.RU в пресс-службе банка.
В музыкальном клипе «Везде топ» певец делится собственным опытом, своим отношением к деньгам и вдохновляет поклонников не бояться развиваться в том направлении, которое их действительно интересует, будь то гейминг, мода, творчество или спорт.
Цель рекламной кампании — продвижение новых предложений банка. «Сбер» устраивает розыгрыш призов для клиентов, оформивших карту Visa, а также предлагает специальные условия для держателей карт платёжной системы в возрасте от 14 до 21 лет.
Сегодня, когда мы живем во время безграничных возможностей и с доступом к интернету, каждый может попробовать себя в том, что по-настоящему зажигает. Посмотрите на меня, я сталкивался с разными обстоятельствами, но всегда шел к тому, что мне нравится: придумывать необычный контент, превращать его в крутые ролики, писать песни, выступать на большой сцене — и вот я в топе. Ищите себя, пробуйте новое. Если вы действительно этого хотите, то все получится.
Как заявляет «Сбер», клип Милохина уникален для российского рекламного рынка – он имеет интерактивный формат и зрители смогут сами выбирать различные варианты окончания истории. Посмотреть клип можно на сайте проекта.
В своем новом клипе «Везде топ» Даня Милохин заявляет, что быть успешным может каждый, кто занимается тем, что ему действительно интересно, а деньги - средство для реализации мечты, если тратить их с умом. Мы в Сбере поддерживаем эту идею и предоставляем молодежи финансовые сервисы, которые позволяют грамотно управлять деньгами – получать повышенный кэшбэк в молодежных категориях по СберКарте, копить на цели в приложении СберБанк Онлайн, получать выгодные условия на разные услуги с подпиской СберПрайм.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Primakov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя
- 2 Лаборатория по ИИ «Сбера» запускает бесплатный онлайн-курс по машинному обучению
- 3 «Учиться новому и сложному лучше в "боевых" условиях»: победители AI Junior о своих проектах и планах на будущее
- 4 «Сбер» поможет школьникам создать свой бизнес
- 5 «Настало время проактивной поддержки стартапов»: чего ждать участникам акселератора Сбер500-2020