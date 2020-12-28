«Сбер» и Сколтех создают экосистему ИИ для медицины

Группа компаний «Сбер» и Сколковский институт науки и технологий объявили о заключении сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания «СберМедИИ», говорится в сообщении «Сбера», поступившем в редакцию Rusbase.

Экосистема объединит разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой «Сбера» и станет технологическим фундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, эксклюзивный набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки, отмечается в релизе.

В документе подчеркивается, что объединенная библиотека приложений и дата-сетов для помощи в принятии врачебных решений, сформированная на базе разработок «Сбера» и проекта CoBrain Сколтеха, является на сегодняшний день одной из крупнейших в России. Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется.

Компания «СберМедИИ» и Сколтех разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сервисы уже сегодня используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 млн человек.

В частности, компанией «СберМедИИ» запущена система поддержки врачебных решений, в основе которой лежат алгоритмы, разработанные лабораторией по искусственному интеллекту «Сбера». С помощью этой системы врач получает второе мнение о возможных диагнозах. В Московской, Тамбовской, Оренбургской областях, Бурятии и Краснодарском крае тестируется сервис «КТ легких», позволяющий определять патологии легких, в том числе вызванные COVID-19.

Фото: Press.sber.ru