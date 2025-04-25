«Сбер» и «Яндекс» увеличили набор на бесплатный AI-бакалавриат в 1,5 раза

В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы.

На бакалавриат AI360 поступают абитуриенты с самыми высокими баллами ЕГЭ по математике и информатике и победители профильных олимпиад. Обучение бесплатное во всех вузах, участвующих в программе.

«В AI360 мы учим студентов не только фундаментальной математике и машинному обучению, но и научному подходу, критическому мышлению, инженерной культуре», — рассказал вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко.

«Поступить на программу стремятся талантливые студенты со всей России — в 2024 году абитуриенты были из 30 городов. Более 40% из них — победители и призеры Всероссийских олимпиад по математике и информатике», — добавила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Студенты бакалавриата получают доступ к технологиям и лабораториям «бигтехов», учатся решать сложные задачи в области искусственного интеллекта — создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

В 2024 году студентами AI360 в четырех вузах стали 100 талантливых выпускников школ со всей России из 30 регионов. 94 абитуриента поступили без вступительных испытаний, 73 победителей и призеров ВСОШ и РСОШ, средний балл выпускников школ — 97.

В прошлом году в Высшую школу экономики на бакалавриат «AI360: Инженерия искусственного интеллекта» поступили 30 абитуриентов, в Университет ИТМО на программу «AI360: ML Native» — 30 студентов, в МФТИ на «AI360: Передовые методы искусственного интеллекта» — 30, в Университет Иннополиса на «AI360: Инженерия данных» — 10 человек.

В рамках программы AI360 проходят межуниверситетские проектные школы. Первая зимняя проектная школа проходила в феврале 2025 года в «Технохабе» «Сбера» в Санкт-Петербурге совместно со школой анализа данных «Яндекса». Студенты первого курса программы AI360 участвовали в воркшопах, работали над реальными ML-кейсами и общались с IT-экспертами.

Фото на обложке: Сбербанк