Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Сбер» и «Яндекс» увеличили набор на бесплатный AI-бакалавриат в 1,5 раза

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Первый в стране AI-бакалавриат «Сбера» и «Яндекса» AI360 по подготовке исследователей и архитекторов искусственного интеллекта в новом учебном году решили увеличить в 1,5 раза бесплатный набор в пяти вузах-партнерах. В прошлом году «бигтехи» запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университета Иннополис. В новому году к AI360 присоединился Санкт-Петербургский государственный университет, рассказали Русбейс в банке.
«Сбер» и «Яндекс» увеличили набор на бесплатный AI-бакалавриат в 1,5 раза
  1. Новости

В новом учебном году в вузах Санкт-Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будут учиться около трети всех студентов программы.

На бакалавриат AI360 поступают абитуриенты с самыми высокими баллами ЕГЭ по математике и информатике и победители профильных олимпиад. Обучение бесплатное во всех вузах, участвующих в программе.

«В AI360 мы учим студентов не только фундаментальной математике и машинному обучению, но и научному подходу, критическому мышлению, инженерной культуре», — рассказал вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко.

«Поступить на программу стремятся талантливые студенты со всей России — в 2024 году абитуриенты были из 30 городов. Более 40% из них — победители и призеры Всероссийских олимпиад по математике и информатике», — добавила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Студенты бакалавриата получают доступ к технологиям и лабораториям «бигтехов», учатся решать сложные задачи в области искусственного интеллекта — создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

В 2024 году студентами AI360 в четырех вузах стали 100 талантливых выпускников школ со всей России из 30 регионов. 94 абитуриента поступили без вступительных испытаний, 73 победителей и призеров ВСОШ и РСОШ, средний балл выпускников школ — 97.

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

В прошлом году в Высшую школу экономики на бакалавриат «AI360: Инженерия искусственного интеллекта» поступили 30 абитуриентов, в Университет ИТМО на программу «AI360: ML Native» — 30 студентов, в МФТИ на «AI360: Передовые методы искусственного интеллекта» — 30, в Университет Иннополиса на «AI360: Инженерия данных» — 10 человек.

В рамках программы AI360 проходят межуниверситетские проектные школы. Первая зимняя проектная школа проходила в феврале 2025 года в «Технохабе» «Сбера» в Санкт-Петербурге совместно со школой анализа данных «Яндекса». Студенты первого курса программы AI360 участвовали в воркшопах, работали над реальными ML-кейсами и общались с IT-экспертами.

Фото на обложке: Сбербанк

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме