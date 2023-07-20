«Сбер» откроет в Индии IT-хаб

«Сбер» откроет в индийском Бангалоре IT-подразделение. В новом офисе компания разместит свой Центр обработки данных (ЦОД), рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Первый филиал «Сбера» открылся в Индии в 2010 году, напоминают в банке. Офис в столице Нью-Дели предоставляет широкий спектр услуг, а новое подразделение сосредоточится на разработке информационных технологий.

По словам заместителя председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова, организация уже реализует IT-проект в Бангалоре. В новом хабе в перспективе планируется трудоустроить до 200 IT-специалистов.

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