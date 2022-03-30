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«Сбер» создаст аналоги Instagram и LinkedIn

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сбер» ведет разработку аналога социальной сети Instagram*, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Проект может стать частью экосистемы компании.

«Сбер» создаст аналоги Instagram и LinkedIn

«"Сбер" действительно хочет предложить российской аудитории свои наработки в части социальных сетей. Мои источники подтвердили: аналог Instagram может стать частью экосистемы компании. Его разрабатывают на базе корпоративной соцсети, планируют докрутить визуальную составляющую и функционал», — заявил депутат.

По словам Горелкина, также «Сбер» планирует выйти в сегмент деловых соцсетей с неким аналогом LinkedIn. Он предположил, что новый продукт от сберовских разработчиков возможно «как-то освежит рынок отраслевых коммуникаций».

«В любом случае, аналог Instagram в исполнении "Сбера" – это звучит интересно», — добавил Горелкин, отметив, что компания обладает необходимым потенциалом для реализации проектов. RB.ru направил запрос в «Сбер».

* Instagram признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Фото на обложке: LDprod / Shutterstock

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