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«Сбер» выпустил новое мобильное приложение для iOS

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Сбер» выпустил новое мобильное приложение для устройств на iOS, сообщили в пресс-службе банка. Новая версия называется «Учёт Онлайн».

«Сбер» выпустил новое мобильное приложение для iOS

Как пояснили в банке, приложение стало доступно для скачивания на iOS 31 января, его можно установить по ссылке.

Кредитная организация предупреждает, что прекратит поддержку старых версий приложения «Сбербанк Онлайн», в частности, версий 12.14.1, 12.15 и 13.02. Их будут постепенно отключать в течение года.

Новое приложение позволит пользоваться всеми сервисами компании без ограничений.

Ранее в 2022 году в связи с масштабными санкциями против РФ и российских компаний американская Apple удалила приложение «Сбера» из App Store. Банк разработал аналог, однако площадка Apple удалила и его спустя сутки после публикации.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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