«Сбер» выпустил новое мобильное приложение для iOS

«Сбер» выпустил новое мобильное приложение для устройств на iOS, сообщили в пресс-службе банка. Новая версия называется «Учёт Онлайн».
Как пояснили в банке, приложение стало доступно для скачивания на iOS 31 января, его можно установить по ссылке.
Кредитная организация предупреждает, что прекратит поддержку старых версий приложения «Сбербанк Онлайн», в частности, версий 12.14.1, 12.15 и 13.02. Их будут постепенно отключать в течение года.
Новое приложение позволит пользоваться всеми сервисами компании без ограничений.
Ранее в 2022 году в связи с масштабными санкциями против РФ и российских компаний американская Apple удалила приложение «Сбера» из App Store. Банк разработал аналог, однако площадка Apple удалила и его спустя сутки после публикации.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Bloomberg узнал детали крупнейшего в истории обновления iOS для iPhone
- 2 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 3 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 4 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире
- 5 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2024
31 января 2024
31 января 2024