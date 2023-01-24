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«Сбер» 30 января представит линейку умных колонок с «Салютом»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» представит линейку умных колонок с «Салютом» 30 января. Одна из моделей будет относиться к низшему ценовому сегменту. В отличие от «Яндекса» и VK «Сбер» пока не выпускает умные колонки в их классическом исполнении.

«Сбер» 30 января представит линейку умных колонок с «Салютом»

О готовящейся презентации умных колонок от SberDevices рассказал «Коммерсанту» знакомый с ее деталями источник.

В устройства будет встроен голосовой помощник «Салют» от «Сбера». Одна из моделей колонки, которые собирается показать компания, будет представлена в низшем ценовом сегменте. Других подробностей презентации издание не приводит.

«Сбер» в отличие от VK «Яндекса» пока не располагает умной колонкой в ее классическом исполнении. 

В конце декабря 2022 года «Сбер» в своем telegram-канале анонсировал релиз «нечто полезного и классного». Единственной подробностью новинки, которую раскрыла компания, стало наличие в устройстве ассистента «Салют».   

Ранее стало известно, что SberDevices получил право на поставки планшетов и ноутбуков под собственным брендом в страны ЕАЭС. По сведениям «Коммерсанта», устройства уже начали тестировать и собираются выводить на потребительский рынок. 

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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