«Сбер» открыл продажи умных колонок Sber Boom и Sber Boom mini

Умные колонки от «Сбера» уже можно купить в онлайн-магазине SberDevices, 31 января их начнут продавать на маркетплейсах, в фирменных магазинах, части отделений Сбербанка.

Выходная мощность аудиосистемы Sber Boom составляет 40 Вт. В колонке установлен твиттер и 4-дюймовый драйвер низких частот с пассивными излучателями. По заявлению производителя, колонка обеспечивает звучание в формате 360 градусов без искажений звука в зависимости от местоположения слушателя.

Мощность Sber Boom mini составляет 5 Вт, но в данной версии применены принципы, аналогичные полноценной версии, что обеспечит сбалансированное звучание, рассказали в «Сбере».

В обе модели встроен голосовой ассистент «Салют», который интегрируется с системой умного дома. Через колонку можно подать команду, например, закрыть шторы и выключить свет. Две колонки можно использовать в качестве стереопары, где они будут отвечать за правый и левый каналы передачи звука.

В колонки встроен так называемый «детектор шума», который реагирует на заданные пользователем звуки, например, плач ребенка или журчание воды. Колонка отправит пользователю через облако фрагмент записи, чтобы он смогу принять решение о своих дальнейших действиях – вернуться домой или проигнорировать.

На первом этапе продаж покупателям умных колонок подарят лампу Sber A60, с котором можно управлять уровнем освещения с помощью голоса.

Фото на обложке: пресс-служба Сбербанка