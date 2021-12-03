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«Сбер» будет продавать рекламу на площадках своей экосистемы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сбер» запустит сейлз-хаус «Сберселлер». Он будет продавать размещения рекламы на площадках экосистемы банка, включая, возможно, экраны банкоматов. Селлер запущен на базе агентства «Индекс 20», которое ранее продавало рекламу на всех ресурсах Rambler&Co.

«Сбер» будет продавать рекламу на площадках своей экосистемы

В перспективе новая структура также планирует предлагать размещение рекламы и другим интернет-платформам, сообщили «Ведомости».

Важный момент в работе нового селлера — использование персональных данных пользователей экосистемы банка, так как последняя «видит», что конкретно покупает пользователь, а не то, что он только ищет. 

Загвоздка в том, как использовать эти данные максимально эффективно для рекламы, но при этом не нарушать действующее законодательство. Этот вопрос обсуждается внутри «Сбера» уже не первый год, отметил собеседник издания.

По мнению экспертов рекламных групп, у перезапущенного селлера есть шансы увеличить доходы «Сбера» от рекламы, поскольку экосистема банка предполагает большой массив интересных рекламодателям пользовательских данных.

Сейчас по модели «Сберселлера» работают интернет-компании – «Яндекс», VK, Google. У них есть и трафик, и пользовательские данные, которые они используют при продаже рекламы.

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Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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