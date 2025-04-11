Инвестиции в московскую клинику бывшего топ-менеджер «Сбера» достигли 3 млрд рублей
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Компания в сентябре 2024 года объявляла о планах вскоре запустить клинику, но тогда инвестиции оценивались в 2 млрд рублей.
Клиника разместилась на 10 тыс. кв. м, она оснащена тремя операционными, круглосуточным отделением неотложной помощи, стационаром на 22 палаты и диагностическим блоком. В центре работает 100 врачей, которые в первые месяцы приняли 3 тыс. пациентов.
Центр внедряет технологии, которые использовались для реабилитации космонавтов, например, антигравитационную дорожку Alter G и магнитотерапию SIS. В клинике используется безгелиевый аппарат МРТ и рентген-установка с технологией «сшивки», а также другие современные приборы и методы.
Пациентам клиники предлагают пятизвездочные палаты. IT-инфраструктура медицинского учреждения включает даже небольшие дата-центры. В режиме реального времени ведется центральное мониторирование показателей всех пациентов стационара и реанимации.
Центр рассчитан на спортсменов из российских клубов, включая ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». «Олимп Клиник МАРС» также сотрудничает с Федерацией триатлона России и падел-клубом «Лунда-Падел».
Учредитель центра — Группа компаний «Олимп Здоровья», основанная Александром Соловьевым.
Фото на обложке: Gorodenkoff
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