Инвестиции в московскую клинику бывшего топ-менеджер «Сбера» достигли 3 млрд рублей

Компания в сентябре 2024 года объявляла о планах вскоре запустить клинику, но тогда инвестиции оценивались в 2 млрд рублей.

Клиника разместилась на 10 тыс. кв. м, она оснащена тремя операционными, круглосуточным отделением неотложной помощи, стационаром на 22 палаты и диагностическим блоком. В центре работает 100 врачей, которые в первые месяцы приняли 3 тыс. пациентов.

Центр внедряет технологии, которые использовались для реабилитации космонавтов, например, антигравитационную дорожку Alter G и магнитотерапию SIS. В клинике используется безгелиевый аппарат МРТ и рентген-установка с технологией «сшивки», а также другие современные приборы и методы.

Пациентам клиники предлагают пятизвездочные палаты. IT-инфраструктура медицинского учреждения включает даже небольшие дата-центры. В режиме реального времени ведется центральное мониторирование показателей всех пациентов стационара и реанимации.

Центр рассчитан на спортсменов из российских клубов, включая ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». «Олимп Клиник МАРС» также сотрудничает с Федерацией триатлона России и падел-клубом «Лунда-Падел».

Учредитель центра — Группа компаний «Олимп Здоровья», основанная Александром Соловьевым.

Фото на обложке: Gorodenkoff