Сбербанк оценил ущерб по делу главы Telesport Макаренко в 5,7 млрд рублей. 6 апреля Петра Макаренко отправили под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Возглавляемая Макаренко «Телеспорт групп» является крупнейшим в России оператором спортивного маркетинга.
Ущерб по делу генерального директора «Телеспорт групп» Петра Макаренко оценили в 5,7 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Кредитная организация предпримет все усилия для погашения ущерба, ранее полученной «Телеспорт групп», отметили в Сбербанке.
6 апреля суд отправил Петра Макаренко под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Макаренко возглавляет компанию «Телеспорт групп», которая является крупнейшим в России оператором спортивного маркетинга и в частности владеет правами на Олимпийских игр 2024 года, Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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