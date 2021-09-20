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«СберМегаМаркет» открыл собственные пункты выдачи заказов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс «СберМегаМаркет» открыл в столице первые собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ). До конца года планируется организовать еще 400 точек по стране. До этого заказы выдавали через отделения Сбербанка, «Почты России», Boxberry, постаматы PickPoint, 5Post и др.

«СберМегаМаркет» открыл собственные пункты выдачи заказов

Собственные пункты выдачи заказов, как пояснили в маркетплейсе, нужны для предоставления «более широкого спектра услуг», примерки и частичного выкупа товаров, сообщил «Коммерсантъ».

 Партнером выступил «Сберлогистика», а управлением сетью займется структура «СберМегаМаркет-Ритейл».

В компании не раскрыли инвестиции в открытие пунктов, но по оценкам исследований JLL Владислава Фадеева, в Москве ставка аренды для таких помещений может составлять 15–30 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Годовая аренда одной точки в столице обойдется примерно от 600 тыс. до 1,5 млн рублей, если брать в расчеты стандартную для рынка площадь точек в 40-50 кв. м. 

Выход «СберМегаМаркета» в офлайн со своими ПВЗ — ожидаемый шаг для компании, который сыграет и на узнаваемость бренда, говорит Михаил Бурмистров. При этом  крупнейшие маркетплейсы уже заметно обходят «СберМегаМаркет» по количеству существующих ПВЗ, площадку пока нельзя назвать запоздавшим игроком, полагает эксперт, приводя в пример темпы, с которыми открываются ПВЗ «Яндекс.Маркета». 

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Фото:  dreamnikon / Shutterstock

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