«Сбер Бизнес Софт» поможет МВД внедрять в работу ИИ-решения

«Сбер» будет сотрудничать с Волгоградской академией МВД в области применения технологий искусственного интеллекта. Соглашение было подписано со «Сбер Бизнес Софт», рассказали в пресс-службе компании.

Сотрудничество с академией МВД направлено на создание и использование ИИ-продуктов для эффективной работы в структурах оперативных служб, пояснили в «Сбере».

Там уточнили, что преподаватели учебного заведения МВД и специалисты «Сбер Бизнес Софт» будут совместно работать над созданием модели искусственного интеллекта.

Технология призвана ускорить анализ гильз для сотрудников силовых структур. В частности, с помощью компьютерного зрения правоохранители смогут найденные гильзы сопоставлять с типом оружия на месте происшествия.

Также эксперты Сбербанка будут помогать в практической подготовке курсантов и развитии у них навыков работы с цифровыми доказательствами.

«Мы готовы участвовать в реализации совместных проектов, делиться знаниями и опытом в области банковской сферы и развития цифровых технологий», — отметила управляющая Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина.

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