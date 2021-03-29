«Сбер» обязался приобрести 85% goods.ru: подписано трёхстороннее соглашение

«Сбер» готовится купить 85% goods.ru — компания подписала юридически обязывающую документацию с группой «М.Видео-Эльдорадо» и основателем и совладелецем goods.ru Александром Тынкованом.

Согласно условиям сделки, «Сбер» приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих группе «М.Видео-Эльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»), говорится в пресс-релизе «Сбера», поступившем в редакцию RB.ru.

В результате доля «Сбера» в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохранит за собой группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

В релизе подчёркивается, что одно из главных направлений развития экосистемы Сбера — это создание и развитие электронной коммерции. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой экосистемы, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет увеличиваться.

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Фото: Официальный сайт goods.ru