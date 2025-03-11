«Сбер» выиграл иск на 225 млн рублей к «Плеер.ру»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к юрлицу интернет-магазина «Плеер.ру» — ООО «Восход» — о взыскании долга на сумму 225,2 млн рублей. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, оно было вынесено 5 марта. Внимание на документ обратил Shopper’s.
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Суд также обязал ООО «Восход» выплатить госпошлину в размере 1,6 млн рублей. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца с момента его принятия.
Контекст. «Плеер.ру» — это один из старейших интернет-магазинов электроники в России. Компания прекратила работу в сентябре 2024 года. Основатель магазина Алексей Конышев в интервью «Коммерсанту» говорил, что он закрылся из-за «отсутствия закупочных средств на товары».
- После того, как «Плеер.ру» закрылся, его партнеры подали к компании свыше 40 исков на общую сумму свыше 350 млн рублей, писал Shopper’s. Сбербанк же был крупнейшим кредитором магазина.
- В декабре Конышев подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. По данным Shopper’s, основатель «Плеер.ру» в суде признал, что прекратил расчеты с кредиторами и не имеет источников дохода для погашения долгов. Суд признал Конышева банкротом в феврале.
Фото на обложке: Jonathan Weiss / Shutterstock / FOTODOM
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