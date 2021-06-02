«Сбер» представил AI-систему предотвращения операционных дефектов

Система адаптирована для бесшовной интеграции в бизнес-процессы компаний и автоматизирует обработку и проверку документов в бухгалтерии, финансовых, кадровых и HR-службах, логистике и закупках, страховании и других отраслях, где происходит электронный обмен документами, рассказали RB.RU в «Сбере».

Универсальное решение автоматически проверяет корректность и комплектность документов, наличие на них подписей и печатей. Оно поможет устранить ручной механический труд, кардинально сократить время проверки документов, снизить количество ошибкок и операционных потерь. Кроме того, система повысит производительность сотрудников, а также лояльность клиентов и партнёров, заявляют в банке.

Система встраивается во внутренний контур компаний и работает автономно. Конфиденциальные документы не нужно будет передавать на внешние ресурсы.

В «Сбере» эта система уже интегрирована в различные процессы по работе с юрлицами (среди них — открытие расчётных счетов, заключение зарплатных договоров, торговый эквайринг, кредитование). Сейчас система уже внедряется и в компаниях экосистемы «Сбера», а партнёрство с дочерней компанией «Деловая среда» позволило предложить этот продукт и клиентам.

Мы продолжаем расширять набор AI-инструментов для автоматизации бизнеса. Наша главная задача в этом случае — убрать всю рутину, повысить производительность труда и высвободить время сотрудников для более важных дел. С этой задачей отлично справляется наша система предотвращения операционных дефектов. <...> Теперь мы выводим систему на рынок, что в масштабах страны позволит сэкономить миллиарды рублей и миллионы человеко-часов. Анатолий Попов, заместитель председателя правления «Сбербанка»

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