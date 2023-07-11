Сбербанк за первую половину 2023 года заработал рекордные 727,8 млрд рублей

Сбербанк заработал рекордные 727,8 млрд рублей за первое полугодие. Предыдущий максимум по прибыли крупнейший банк страны зафиксировал в 2021 году, когда за первые шесть месяцев заработал 594,8 млрд рублей – сейчас прибыль на 22% выше.
Сбербанк сообщил о получении 727,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам первых шести месяцев 2023 года. Показатель является рекордным для банка – предыдущий максимум прибыли в размере 594,8 млрд рублей был получен в первом полугодии 2021 года.
Значительную часть прибыли Сбербанку обеспечила продажа дочернего предприятия в Австрии за 138,8 млрд рублей. Банк закрыл сделку по продаже Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung в июне.
Чистый процентный доход Сбербанка за отчетный период вырос на 41,4% до 1,06 трлн рублей. Чистый комиссионный доход банка увеличился на 18,2% до 322,7 млрд рублей.
Также Сбербанк сообщил о рекордном объеме выданных розничных кредитов на общую сумму 720 млрд рублей.
Фото на обложке: hodim /
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