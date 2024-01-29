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«Сбер» оцифрует коллекции Пушкинского музея

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» оцифрует коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Банк и музей создадут цифровую интерактивную копию учреждения, а также запустит экскурсионные проекты в дополненной реальности.

«Сбер» оцифрует коллекции Пушкинского музея

«Сбер» займется цифровизацией произведений из коллекций Пушкинского музея. Соглашение об этом подписали глава Сбербанка Герман Греф и директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева.

«Мы надеемся сделать так, чтобы искусство, прекрасные коллекции и способности специалистов Пушкинского музея собирать самые уникальные выставки, стали доступными для максимального количества людей в нашей стране», – рассказал Герман Греф.

Банк и музей планируют создать цифровую копию Пушкинского музея, а также реализовать экскурсии в режиме дополненной реальности. 

«Для нас, как для любого современного музея, одна из ключевых задач – это поиск языка общения с новой, молодой аудиторией [...] Цифра, ИИ открывают для музейного сообщества совершенно новые горизонты», – отметила директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.

Кроме того, в рамках соглашения запланированы мероприятия по популяризации использования цифровых технологий в работе учреждения культуры, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Фото на обложке: Stock for you / Shutterstock

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