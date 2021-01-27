«Сбер» запустил приложение для прослушивания радио на «умных» устройствах

Компании SberDevices, «СберЗвук» и Ассоциация «Индустриальный радиоплеер» запустили приложение для прослушивания радио на «умных» устройствах «Сбера». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «СберЗвука».

С помощью приложения пользователи «умной» приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal теперь имеют доступ к эфирам российских радиостанций. При этом в разных странах и городах набор радиостанций может отличаться. Это связано с лицензионными правами на вещание.

Доступ к радиоплееру бесплатный. Запустить приложение можно несколькими способами:

по виджету в интерфейсе главного меню устройства;

по запросу конкретной станции, например, «Включи радио "Дача"»;

по запросу «Включи радио», который открывает список всех доступных радиостанций.

Сейчас пользователям доступны трансляции нескольких десятков радиостанций. И, по заявлению разработчиков, их количество будет расти.

Приложение создано на базе единой платформы radioplayer.ru от Ассоциации «Индустриальный радиоплеер». На портале предлагаются эфиры различных радиостанций для прослушивания в сети интернет.

«Сотрудничество с экосистемой "Сбера" — это первое крупное партнерство радиоплеера и масштабный шаг в цифровизации радио», — комментирует гендиректор «Индустриального радиоплеера» Юрий Анисимов.

SberDevices — компания экосистемы «Сбера», действующая как центр экспертизы по решениям на основе ИИ. Также она фокусируется на создании «умных» устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

SberPortal — смарт-дисплей с акустикой от Harman/Kardon, AI-камерой с широкоугольной оптикой, поддерживающей разрешение 4K, и 10-дюймовым HD-экраном. В устройство интегрировано семейство виртуальных ассистентов «Салют». С помощью смарт-дисплея можно в том числе просматривать мультимедийный контент, совершать видеозвонки и делать покупки.

SberBox — «умная» медиаприставка с семейством виртуальных ассистентов «Салют». Для ее работы нужен телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением «Сбер Салют».

Ассоциация национальных радиовещателей «Индустриальный радиоплеер» — профессиональное объединение радиовещателей России, целью которого стало создание единой национальной платформы Radioplayer.ru и распространение с ее помощью потоков эфирных радиоканалов в сети интернет.

«СберЗвук» — мультиплатформенный стриминговый сервис, который содержит различные подкасты, готовые плейлисты, персональные рекомендации и подборки для разных видов деятельности.

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