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Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли в 2019 году

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2019 году. Чмстая прибыль банка за год выросла на 1,6% и составила 845 млрд рублей, чистая прибыль на акцию увеличилась на 1% — до 38,5 рубля.

В четвертом квартале чистая прибыль Сбербанка выросла на 20,3% — до 212 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 9,9 рубля. 

Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли в 2019 году
  • Данные по прибыли банк приводит с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank. Сделка была закрыта в июле 2019 года, ее сумма составила 170,7 млрд рублей (при это объем инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время равен 148 млрд рублей).
  • Чистые комиссионные доходы Сбербанка по итогам 2019 года выросли в годовом выражении на 13,6% — до 497,9 млрд рублей. Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составили 1,4 трлн рублей.
  • Сбербанк за 2019 года нарастил кредитный портфель на 3,2%  — до 21,7 трлн рублей. Объем выданных розничных кредитов вырос на 16,8% — до 7,9 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель снизился на 3,2% — до 13,9 трлн рублей (без учета колебаний курса это рост на 2,8%).
  • За год Сбербанк привлек 3 млн новых клиентов-физлиц. Их общее число превысило 96 млн человек. Количество корпоративных клиентов Сбербанка выросло более чем на 300 тысяч за год и превысило 2,5 млн.
  • Число активных месячных пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» выросло на 11,5 млн и превысило 54 млн. Ежедневно приложением Сбербанка пользуются 24,7 млн человек (прирост на 10 млн за год).

Фото: Starikov Pavel / Shutterstock

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