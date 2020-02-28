Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2019 году. Чмстая прибыль банка за год выросла на 1,6% и составила 845 млрд рублей, чистая прибыль на акцию увеличилась на 1% — до 38,5 рубля.

В четвертом квартале чистая прибыль Сбербанка выросла на 20,3% — до 212 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 9,9 рубля.

Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли в 2019 году