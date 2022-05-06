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«Ъ»: «Сбер» может свернуть игровое подразделение SberGames

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» задумался о возможности свернуть проект SberGames в области игровой разработки — сейчас там задействовано примерно 200 профильных специалистов. Изначально SberGames был ориентирован на разработку мобильных игр, однако теперь распространять их через Google Play и App Store не получится.

«Ъ»: «Сбер» может свернуть игровое подразделение SberGames
  • Работники игрового подразделения «Сбера» сейчас ищут работу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
  • «Пока все финансируется по плану, но, возможно, они, как и многие, проводят оптимизацию и сокращают ненужные функции в компании», — предположил собеседник газеты в правительстве.
  • В «Сбере» отметили, что «прорабатывают разные стратегии управления активом».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сбергеймз» (юрлицо SberGames) появилось в апреле 2021 года. Данные об учредителях и текущем руководстве компании не раскрываются.

Тогда же стало известно, что «Сбер» собирает команду для развития игровых сервисов, продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки. Газета «Ведомости» сообщала, что инвестиции в проект должны были составить $100 млн. В октябре прошлого года «Сбер» купил домен games.ru, но сайт до сих пор не запущен.

После начала спецоперации на Украине в SberGames сменилось руководство: 23 марта основательница Game Insight Алиса Чумаченко, возглавлявшая SberGames, сообщила, что покидает пост CEO. Ее должность занял сооснователь Gosu Data Lab Александр Михеев.

Фото на обложке: Unsplash

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