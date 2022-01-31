«Сбер» запустил сервис подтверждения операций близких для защиты от мошенников

«Сбер» запустил сервис проверки операций близких, сообщила пресс-служба компании. Переводы клиента перед исполнением будут попадать на дополнительную проверку близкому человеку. Сервис позволит предотвращать переводы средств мошенникам.
Онлайн-переводы клиента перед исполнением банком будут попадать на дополнительную проверку близкому человеку (помощнику), который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Предполагается, что сервис поможет предотвратить переводы денег мошенникам под психологическим давлением.
Сервис безопасен для клиента, поскольку помощники идентифицированы банком и известны ему. Кроме того, помощник не сможет инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции.
По данным «Сбера», новый сервис не имеет аналогов в России. Подключить его можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. После запуска сервиса доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию в приложении.
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Фото на обложке: TippaPatt /
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